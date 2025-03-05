В Татарстане зафиксировали незначительный рост заболеваемости ОРВИ

За период с 24 февраля по 2 марта в Татарстане отмечено небольшое повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ, хотя общий показатель все еще на 7,7% ниже эпидемиологического порога, как информирует региональное управление Роспотребнадзора.
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