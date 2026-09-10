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RUONIA стабилизировалась на уровне 13,98% в четверг

RUONIA стабилизировалась на уровне 13,98% в четверг

Ставка RUONIA, отражающая стоимость однодневного межбанковского кредитования, сформирована на основе данных 35 крупнейших российских банков и составила 13,98%.

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