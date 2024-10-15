В России с января на 7,3% вырастут страховые пенсии. Об этом рассказала "Ленте.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат Бессараб анонсировала рост страховых пенсий в РФ на 7,3% с 1 января
Комментарии
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Виктор Тимошевский
И что нового она анонсировала.После анонса от Президента и А.Силуанова,эта прош...а решила слегка обелить себя за слова о хорошей зарплате для хорошей пенсии,и пронеслась эхом по сети. заботливая какая. Словно сама добилась.
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19 час.
Лидия Курзаева
А недавно Бессараб Светлана Викторовн говорила совсем другое "На инициативу депутата Сергея Миронова о помощи бедствующим российским пенсионерам в декабре 2024 года в виде выплаты дополнительной «13-й пенсии» высказалась против, назвав это предложение популистским, таким образом обозначив позицию правящей партии «Единая Россия»их" Цитата из Википедия.
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18 час.
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