Депутат Бессараб анонсировала рост страховых пенсий в РФ на 7,3% с 1 января

Виктор Тимошевский

И что нового она анонсировала.После анонса от Президента и А.Силуанова,эта прош...а решила слегка обелить себя за слова о хорошей зарплате для хорошей пенсии,и пронеслась эхом по сети. заботливая какая. Словно сама добилась.