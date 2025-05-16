В Госдуме предложили ввести допотпуск для повышения рождаемости

Обращение направлено главе Минтруда Котякову.фото: pixabay.com/dusbaz77Депутат Госдумы Георгий Арапов предложил министру труда Антону Котякову ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск под названием «демографическая неделя» для повышения рождаемости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии