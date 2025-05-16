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В Госдуме предложили ввести допотпуск для повышения рождаемости

В Госдуме предложили ввести допотпуск для повышения рождаемости

Обращение направлено главе Минтруда Котякову.фото: pixabay.com/dusbaz77Депутат Госдумы Георгий Арапов предложил министру труда Антону Котякову ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск под названием «демографическая неделя» для повышения рождаемости.

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Комментарии
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Василий Лыгин
Я предлагаю внести законопроект, дающий право и обязывающих молодожёнов находится в оплачиваемом отпуске до тех пор, покао ни не предоставят положительный тест на беременность!
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