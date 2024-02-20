Мощный способ перестать проецировать на своего партнёра

Взрослые отношения — это очаг, в котором будоражатся старые эмоции и неявные воспоминанияРекомендуется сфокусироваться на шагах, которые можно предпринять, чтобы почувствовать себя ближе к своему партнёру и быть более удовлетворённым в отношениях.
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