В российских вузах могут сократить преподавание всеобщей истории в непрофильных курсах. С таким предложением выступил глава Российского исторического общества и директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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