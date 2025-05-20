✅ В Симферополе 26 мая можно бесплатно пройти диагностику меланомы Врачебный приём взрослых и детей будет проводиться на территории кожно-венерологического диспансера, сообщили в Минздраве Крыма.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
✅ В Симферополе 26 мая можно бесплатно пройти диагностику меланомы Врачебный приём взрослых и детей будет проводиться на территории кожно-венерологического диспансера, сообщили в Минздраве Крыма.