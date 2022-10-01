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Из школьной столовой в Тверской области создали место для встречи и отдыха

Из школьной столовой в Тверской области создали место для встречи и отдыха

Ещё в прошлом году школьники средней школы №1 г. Лихославля поучаствовали в Программе поддержки школьных инициатив, цель которой – развитие умения работать над важными проектами в команде, вовлекать ребят в решение насущных для жизни школы вопросов.

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