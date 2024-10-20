Профессор Кумо: БРИКС может создать не зависящие от доллара платежные системы

Страны БРИКС могут создать платежные механизмы, не зависящие от доллара и SWIFT. Об этом директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо, слова которого передает РИА Новости.
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