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Режиссёр Андрей Звягинцев признан иноагентом в РФ

Режиссёр Андрей Звягинцев признан иноагентом в РФ

Минюст РФ обновил реестр иноагентов. В него внесены проект «Анархист-35», журналист Михаил Шевелев, активист Ержан Тургумбай, политик Павел Иванов и режиссёр Андрей Звягинцев.

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