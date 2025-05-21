Отмар Сафнауэр готовит новую команду для Формулы 1

SportskeedaЭкс-руководитель заводских команд Aston Martin и Alpine в Формуле 1 Отмар Сафнауэр рассказал о работе над новой командой чемпионата мира, у которой уже есть бюджет и даже потенциальный партнёр из числа автопроизводителей.
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