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Отмар Сафнауэр готовит новую команду для Формулы 1

Отмар Сафнауэр готовит новую команду для Формулы 1

SportskeedaЭкс-руководитель заводских команд Aston Martin и Alpine в Формуле 1 Отмар Сафнауэр рассказал о работе над новой командой чемпионата мира, у которой уже есть бюджет и даже потенциальный партнёр из числа автопроизводителей.

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