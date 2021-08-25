В Тамбовской области капремонт пока завершили в 31 доме из 431 запланированных

В регионе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Как сообщает пресс-служба администрация Тамбовской области, на данный момент отремонтирована 31 многоэтажка из 431, включённых в программу 2021 года.
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