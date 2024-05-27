«Полярный диктант» в Москве дал старт борьбе за тур на Северный полюс

Проект «Юный полярник» позволяет привлечь внимание юных москвичей к истории освоения Арктики Столичные школьники 25 мая написали «Полярный диктант», который стал финальным этапом III сезона проекта «Юный полярник».
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