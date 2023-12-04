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Разработчики модернизировали дрон "Привет-82" на основе опыта спецоперации

Разработчики модернизировали дрон "Привет-82" на основе опыта спецоперации

Конструкторское бюро "Око" представило модернизированную версию дрона-камикадзе "Привет-82". Разработчики отметили, что новая модель получила функцию управления из укрытия, что повысило безопасность расчета.

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