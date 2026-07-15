CL OIL DUMP trade Crude Oil Futures (Aug 2026) NYMEX:CLQ2026 WHYUCAMPING The reason why I'm taking a short position on oil is because the price action is at a previous structure of yesterday's high for some odd reason Monday's price actually did not give out a short follow-through after that Gap retest.
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