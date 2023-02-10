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«Торонто» продлил защитника Тимминса на 2 года с кэпхитом 1,1 млн долларов

«Торонто» продлил защитника Конора Тимминса на 2 года с кэпхитом 1,1 млн долларов. 24-летний канадец перешел в клуб по ходу сезона из «Аризоны».

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