В Британии приревновали Путина после его визита на Ближний Восток

Президент России Владимир Путин тепло пожимал руки чиновникам ОАЭ во время визита на Ближний Восток, тогда как днем ранее отказался общаться с послом Великобритании из-за санитарных норм, утверждает британская газета Daily Mail.
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