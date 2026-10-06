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Живая Кубань

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При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 11 человек. Враг бил по региону более 130 раз

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 11 человек. Враг бил по региону более 130 раз

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 11 человек. Враг бил по региону более 130 разЗа прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 137 раз.

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