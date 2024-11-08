Росгвардейцы изъяли крупный арсенал с ракетами для ПВО и боеприпасами в ДНР

Пресс-служба Росгвардии В Донецкой Народной Республике (ДНР) росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки обнаружили и изъяли крупный арсенал с ракетами для противовоздушной обороны и различными боеприпасами, сообщает пресс-служба Росгвардии.
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