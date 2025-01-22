⚒️ В Ялте в этом году планируют отремонтировать две школы и три детских сада Также намечена установка модульных залов для двух учебных учреждений, рассказала глава администрации города Янина Павленко.
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⚒️ В Ялте в этом году планируют отремонтировать две школы и три детских сада Также намечена установка модульных залов для двух учебных учреждений, рассказала глава администрации города Янина Павленко.