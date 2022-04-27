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“В виде бомжа”, – близкие Светланы Немоляевой бьют тревогу

“В виде бомжа”, – близкие Светланы Немоляевой бьют тревогу

Заслуженная артистка РСФСР, невзирая на свой преклонный возраст и проблемы со здоровьем, продолжает активно участвовать в публичной жизни страны.

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