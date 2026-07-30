США ввели санкции против иранской морской компании за прием BTC для обхода ограничений

Министерство финансов США ввело санкции против двух иранских морских компаний, предположительно участвовавших в страховой сети, поддерживаемой Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявив, что одна из них принимала BTC и другие цифровые активы для обхода западных санкций.