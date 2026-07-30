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США ввели санкции против иранской морской компании за прием BTC для обхода ограничений

США ввели санкции против иранской морской компании за прием BTC для обхода ограничений

Министерство финансов США ввело санкции против двух иранских морских компаний, предположительно участвовавших в страховой сети, поддерживаемой Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявив, что одна из них принимала BTC и другие цифровые активы для обхода западных санкций.

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