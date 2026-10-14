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В Кеми задержали пьяного иностранца, нарушившего режим пребывания в России

Сотрудники Госавтоинспекции Отделения МВД России «Кемское» в ходе ночного патрулирования выявили иностранного гражданина, который не только управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но и грубо нарушил режим пребывания на территории Российской Федерации.

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