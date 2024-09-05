РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Смирнова
    Тупорылый размножившийся скот.Отца Алисы Тепляк...
  • Evgeni Velesik
    Хохляцкая свинина! Не кашерно как-то!Новым главой МИД ...
  • Дмитрий Гурин
    Такие яхты просто не могут перевернуться физически, так они устроены. А люди в воздушном кармане на глубине почти 60 ...Пассажиры суперъя...

В Мариуполе задержали женщину за передачу Украине данных о военных РФ

В Мариуполе задержали женщину по подозрению в государственной измене.  Как сообщает пресс-служба УФСБ по ДНР, жительница Мариуполя по заданию украинских спецслужб собирала и передавала Киеву информацию о местах дислокации подразделений Минобороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
&quot;Раскаивается&quot; она... А когда передавала сведения, не соображала, что делает?!! Тварь поганая!!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх