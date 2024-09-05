В Мариуполе задержали женщину за передачу Украине данных о военных РФ

В Мариуполе задержали женщину по подозрению в государственной измене. Как сообщает пресс-служба УФСБ по ДНР, жительница Мариуполя по заданию украинских спецслужб собирала и передавала Киеву информацию о местах дислокации подразделений Минобороны.
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