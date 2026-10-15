Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве уже 59 украинских беспилотника. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 16 октября сообщил в канале на платформе "Макс" .
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