Нефтегазовая отрасль лидировала в России по уровню зарплат в первом полугодии Татьяна АрестоваАнализ данных, проведенный специалистами FinExpertiza, выявил, что в первом полугодии наибольшие заработные платы в России получали работники нефтегазового сектора, вроде топ-менеджеров и программистов.