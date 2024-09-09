Нефтегазовая отрасль лидировала в России по уровню зарплат в первом полугодии Татьяна АрестоваАнализ данных, проведенный специалистами FinExpertiza, выявил, что в первом полугодии наибольшие заработные платы в России получали работники нефтегазового сектора, вроде топ-менеджеров и программистов.
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