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Царьград

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Бизнесмен Дотком задал лишь один вопрос американцам после ударов по Крыму: "Готовы ли вы умереть?"

Бизнесмен Дотком задал лишь один вопрос американцам после ударов по Крыму: "Готовы ли вы умереть?"

Немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком призвал американцев выйти на протесты и потребовать от правительства США прекратить конфликт на Украине.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Мартыненко
Никто его не услышит в Америке.
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12 час.
СЗ
Сергей Захаров
Немецкий активист , а чего ты требуешь только от пиндосов? Что твои немецкие фашисты ну прям голубки хотя да голубые точно от них нехочещ тоже потребовать чтоб выходили с протестами остановица свое правительство в лице ливерной колбасы шольца?
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4 час.

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