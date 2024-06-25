СЗ

Сергей Захаров

Немецкий активист , а чего ты требуешь только от пиндосов? Что твои немецкие фашисты ну прям голубки хотя да голубые точно от них нехочещ тоже потребовать чтоб выходили с протестами остановица свое правительство в лице ливерной колбасы шольца?