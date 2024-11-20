Прекрасный день сегодня (да-да, именно так и называется праздник)? Почему бы и да! Пусть с вами сегодня случаются только хорошие новости, хорошие люди и интересные возможности.
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Прекрасный день сегодня (да-да, именно так и называется праздник)? Почему бы и да! Пусть с вами сегодня случаются только хорошие новости, хорошие люди и интересные возможности.