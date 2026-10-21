Форвард « Вегаса » Иван Барбашев забросил шайбу в матче НХЛ с « Тампой » (2:6, идет 3-й период). Россиянин забил первый гол в сезоне, набрав 8-е (1+7) очко.
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