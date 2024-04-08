Nutrients: фастфуд и фабричные сладости повышают риск развития глаукомы

Ученые из Гарвардского университета в составе научного коллектива обнаружили, что повышенное потребление ультра-обработанных продуктов (фабричных сладостей, сладких газированных напитков, фастфуда, блюд быстрого приготовления) коррелирует с высоким риском развития глаукомы.
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