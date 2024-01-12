Глава Пентагона отдавал приказы по ударам по Йемену из больницы

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы «с полным набором защищенных средств связи».
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