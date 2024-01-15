Болгария намекает на большую любовь к Гитлеру, чем к России

Vladimir Tsvetkov Советский Союз был великодушен ко всем странам, особенно теми, кто избирал Социалистический путь развития. Это понятно! Почему мы, став на капиталистический путь развития опять стелемся под другие страны. Прощаем им издевательства над наше Страной? Потому что, наш народ, как стоял на демократических, коммунистических идеалах, так и стоит. И будет стоять. Это их бесит.

Валентин Щербаков Так нет ничего удивительного в заявлении нацистской Болгарии, тем более почти вся гейропа воевала против СССР и продолжают свою фашистскую риторику и политику и сейчас против РОССИИ....