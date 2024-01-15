По мнению министра обороны Болгарии, болгарских школьников напрасно учат тому, что «Россия – наш друг и освободительница, и мы должны быть ей внутренне благодарны».
Болгария намекает на большую любовь к Гитлеру, чем к России
Комментарии
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Vladimir Tsvetkov
Советский Союз был великодушен ко всем странам, особенно теми, кто избирал Социалистический путь развития. Это понятно! Почему мы, став на капиталистический путь развития опять стелемся под другие страны. Прощаем им издевательства над наше Страной? Потому что, наш народ, как стоял на демократических, коммунистических идеалах, так и стоит. И будет стоять. Это их бесит.
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17 час.
Валентин Щербаков
Так нет ничего удивительного в заявлении нацистской Болгарии, тем более почти вся гейропа воевала против СССР и продолжают свою фашистскую риторику и политику и сейчас против РОССИИ....
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17 час.
Саша
Давно пора послать всю гейропу в жопу. Проживем без них, а поиползут на карачках к нам, тщщо раз их трахнуть
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15 час.
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