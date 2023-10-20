Глава МЧС России Александр Куренков вручил госнаграды семьям погибших спасателей

20 октября глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям погибших сотрудников Ногинского спасательного центра МЧС России Магомеда Нальгиева и 201-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Олега Калмыкова.
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