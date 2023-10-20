Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хмелевский
    Так можно, или нет??? Ответа так и нет.Можно ли оставлят...
  • Малик Гумеров
    Во бля .... , подачками  государство откупается от населения ... !Дадут к празднику...
  • Малик Гумеров
    Во бля .... моду взяли , свою импотенцию , нежелание  изменить ситуацию , создавать рабочие места и платить достойную...До 18 500 рублей ...

Глава МЧС России Александр Куренков вручил госнаграды семьям погибших спасателей

Глава МЧС России Александр Куренков вручил госнаграды семьям погибших спасателей

20 октября глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям погибших сотрудников Ногинского спасательного центра МЧС России Магомеда Нальгиева и 201-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Олега Калмыкова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх