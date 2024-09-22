«Хезболла» выпустила еще 15 ракет в направлении восточной Хайфы в Израиле

«Хезболла» запустила еще 15 ракет в направлении восточной Хайфы в Израиле. Об этом сообщает зарубежная пресса, опубликовав кадры с последствиями удара, на которых запечатлена ферма на севере страны, разрушенная обломками снаряда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии