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«Хезболла» выпустила еще 15 ракет в направлении восточной Хайфы в Израиле

«Хезболла» выпустила еще 15 ракет в направлении восточной Хайфы в Израиле

«Хезболла» запустила еще 15 ракет в направлении восточной Хайфы в Израиле. Об этом сообщает зарубежная пресса, опубликовав кадры с последствиями удара, на которых запечатлена ферма на севере страны, разрушенная обломками снаряда.

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