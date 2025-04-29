ИА Новороссия Коллаж NovorosInform ГУР объявило о наборе "случайных прохожих". "Герани" уничтожают военные самолёты.
Путин обещает эффективный ответ за срыв перемирия, Ким Чен Ын снова предложил помощь, эту "Бандероль" не сбить: СВОдки с фронта
Комментарии
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Людмила Лиханова
Вениамин Мельников опять перемирие,кому это выгодно ? Зачем начинали и как объяснить тем кто в окопах и большинству (не всем) в тылу. ТОЛЬКО ДИВАННЫЙ ЭКСПеРД НЕ ПОНИМАЕТ ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕМИРИЕ НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОДАВЛИВАТЬ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ , НО И ДЛЯ РОТАЦИИ, ПОДВОЗА ВООРУЖЕНИЯ И МНОГО ЧЕГО ДРУГОГО. К ТОМУ ЖЕ ВСЕ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮТ, ЧТО В СЛУЧАЕ НАПАДОК ВРАГА ОТВЕТКА БУДЕТ И НЕ ПРОСТО БУДЕТ И НИКТО НЕ СМОЖЕТ НАС ОБВИНЯТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ. ДЛЯ НАС НЕ ВАЖНО ЧТО СКАЖЕТ ГЕЙРОПА И ПИНДОСИЯ, НАМ ВАЖНО ЧТО СКАЖЕТ ОСТАЛЬНОЙ МИР. НО ТАКИЕ ПРИМИТИВЫ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЮТ.
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2 час.
BV
Boris Voronin
У Россиян терпение бандеровской хохляндии ЗАКОННЧИЛОСЬ!!!
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1 час.
Аркадий Цыганов
Бандеровцев использовали как прокладку. Хреновая прокладка, надо выбрасывать.
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43 мин.
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