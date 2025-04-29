Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Сир, вы только подумайте, что наши доблестные гвардейцы сделают с внешним врагом,если они так лихо расправляются с вн...Полиции не хватит...
  • Аркадий Цыганов
    Бандеровцев использовали как прокладку. Хреновая прокладка, надо выбрасывать.Путин обещает эфф...
  • Людмила Полищук
    Человека можно узнать не по словам, а по делам... Мало что черчилль сказал, а революцию финансировали страны запада.....Ивана "Спартака" ...

Путин обещает эффективный ответ за срыв перемирия, Ким Чен Ын снова предложил помощь, эту "Бандероль" не сбить: СВОдки с фронта

Путин обещает эффективный ответ за срыв перемирия, Ким Чен Ын снова предложил помощь, эту "Бандероль" не сбить: СВОдки с фронта

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform ГУР объявило о наборе "случайных прохожих". "Герани" уничтожают военные самолёты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Вениамин Мельников опять перемирие,кому это выгодно ? Зачем начинали и как объяснить тем кто в окопах и большинству (не всем) в тылу. ТОЛЬКО ДИВАННЫЙ ЭКСПеРД НЕ ПОНИМАЕТ ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕМИРИЕ НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОДАВЛИВАТЬ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ , НО И ДЛЯ РОТАЦИИ, ПОДВОЗА ВООРУЖЕНИЯ И МНОГО ЧЕГО ДРУГОГО. К ТОМУ ЖЕ ВСЕ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮТ, ЧТО В СЛУЧАЕ НАПАДОК ВРАГА ОТВЕТКА БУДЕТ И НЕ ПРОСТО БУДЕТ И НИКТО НЕ СМОЖЕТ НАС ОБВИНЯТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ. ДЛЯ НАС НЕ ВАЖНО ЧТО СКАЖЕТ ГЕЙРОПА И ПИНДОСИЯ, НАМ ВАЖНО ЧТО СКАЖЕТ ОСТАЛЬНОЙ МИР. НО ТАКИЕ ПРИМИТИВЫ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЮТ.
Ответить
2 час.
BV
Boris Voronin
У Россиян терпение бандеровской хохляндии ЗАКОННЧИЛОСЬ!!!
Ответить
1 час.
Аркадий Цыганов
Бандеровцев использовали как прокладку. Хреновая прокладка, надо выбрасывать.
Ответить
43 мин.
наверх