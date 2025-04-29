Путин обещает эффективный ответ за срыв перемирия, Ким Чен Ын снова предложил помощь, эту "Бандероль" не сбить: СВОдки с фронта

Людмила Лиханова

Вениамин Мельников опять перемирие,кому это выгодно ? Зачем начинали и как объяснить тем кто в окопах и большинству (не всем) в тылу. ТОЛЬКО ДИВАННЫЙ ЭКСПеРД НЕ ПОНИМАЕТ ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕМИРИЕ НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОДАВЛИВАТЬ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ , НО И ДЛЯ РОТАЦИИ, ПОДВОЗА ВООРУЖЕНИЯ И МНОГО ЧЕГО ДРУГОГО. К ТОМУ ЖЕ ВСЕ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮТ, ЧТО В СЛУЧАЕ НАПАДОК ВРАГА ОТВЕТКА БУДЕТ И НЕ ПРОСТО БУДЕТ И НИКТО НЕ СМОЖЕТ НАС ОБВИНЯТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ. ДЛЯ НАС НЕ ВАЖНО ЧТО СКАЖЕТ ГЕЙРОПА И ПИНДОСИЯ, НАМ ВАЖНО ЧТО СКАЖЕТ ОСТАЛЬНОЙ МИР. НО ТАКИЕ ПРИМИТИВЫ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЮТ.