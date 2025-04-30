Орловские школьники стали участниками антитеррористических учений

Накануне в Орловской области прошли Всероссийские учения по отработке действий при ЧС. Только в Орле, по информации администрации города, в них приняли участие более 27 тысяч человек из числа сотрудников школ и учеников.
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