Мужчина нашёл на пляже обручальное кольцо с бриллиантом и вернул его владельцу

Канадец прилетел с семьёй на отдых во Флориду и потерял обручальное кольцо. На пляже он встретил местного жителя с металлоискателем, и тот пообщел, что если найдет золотое украшение, то обязательно вернет его.
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