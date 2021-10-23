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Фаршированные перчики по-тайски

Тайская кухня сегодня на самой модной волне по всему миру прежде всего за умение гармонично сочетать в одном блюде энергетику пяти вкусов – кислого, сладкого, горького, соленого и острого, что, безусловно, служит залогом хорошего самочувствия.

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