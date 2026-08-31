Ученые выяснили, как на самом деле хватал добычу тасманийский волк

Тилацин, больше известный как тасманийский, или сумчатый волк (Thylacinus cynocephalus), — животное, которое обитало на территории Тасмании, Австралии, Новой Гвинеи, но исчезло с лица земли главным образом благодаря стараниям человека.
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