Нижегородский прецедент: Дети нелегальных мигрантов не понимают, что они в России

N

Nata

Автор, не надо слезы крокодильи лить. Решение не сложней чем примеры первого класса по математике. И о них знает каждый житель страны. кроме чиновников и мигрантов. Визовый режим. Ввоз только по квотам и под ответственность приглашающих работодателей, обязательное знание языка , вахтовый режим. Никаких кишлаков, семей, детей. Приехали работать - работайте.Отработали контракт - на родину. Вся ответственность на работодателе и за выезд по окончании и не смешными штрафами по 5 тысяч, а конкретными - миллионами. Всех кто уже заполонили страну - проверить на соответствие прибытия. нет соответствия - вокзал вместе с кишлаком. Все нарушившие наши законы - должны ответить за нарушения и опять же - вокзал. Защитников особо ретивых - проверить со всей строгость по законодательству.