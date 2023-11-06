Семью нелегалов, чьи дети глумились над школьниками в Нижнем Новгороде, вышлют, но проблема останется Михаил Зубов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Кирилл Кабанов Нелегальная миграция — одна из самых острых проблем России, которую решить почти невозможно хотя бы потому, что наши границы открыты для граждан из стран Евразийского экономического союза, устав которого предусматривает свободное перемещение рабочей силы.
Нижегородский прецедент: Дети нелегальных мигрантов не понимают, что они в России
Комментарии
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Nata
Автор, не надо слезы крокодильи лить. Решение не сложней чем примеры первого класса по математике. И о них знает каждый житель страны. кроме чиновников и мигрантов. Визовый режим. Ввоз только по квотам и под ответственность приглашающих работодателей, обязательное знание языка , вахтовый режим. Никаких кишлаков, семей, детей. Приехали работать - работайте.Отработали контракт - на родину. Вся ответственность на работодателе и за выезд по окончании и не смешными штрафами по 5 тысяч, а конкретными - миллионами. Всех кто уже заполонили страну - проверить на соответствие прибытия. нет соответствия - вокзал вместе с кишлаком. Все нарушившие наши законы - должны ответить за нарушения и опять же - вокзал. Защитников особо ретивых - проверить со всей строгость по законодательству.
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