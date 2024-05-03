«Торонто» обыграл «Бостон» и сравнял счет в серии

«Торонто» в непростом матче обыграл «Бостон» и сравнял счёт в серии. В ночь на 3 мая в Торонто завершился шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз».
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