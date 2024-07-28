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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хосе Альварадо вернулся в игру после перерыва в матче Пуэрто-Рико против Южного Судана

Защитник вернулся на паркет после перерыва в матче Пуэрто-Рико против Южного Судана. Альварадо покинул площадку в конце первой половины с помощью тренеров из-за травмы правого голеностопа.

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