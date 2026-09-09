Более 50 медведей убили в Республике Алтай после нападения хищника на туристку

После нападения медведя на туристку в Республике Алтай ликвидировали 55 хищников. Власти выдали 157 лицензий на добычу медведя.
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- Пресс-секретарь Б...
- Пресс-секретарь Б...
- Пресс-секретарь Б...
А так можно было????Только по раньше???