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Роскачество назвало лучшие розовые российские вина в преддверии 8 марта

Роскачество назвало лучшие розовые российские вина в преддверии 8 марта

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров среди розовых отечественных вин 2025 года: лучшим среди сухих стало "Розе" от "Усадьбы Дивноморское", среди полусухих вин - "Розе" проекта "Винодельня Романов", сообщили РИА Новости в Роскачестве.

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