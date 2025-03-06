Роскачество назвало лучшие розовые российские вина в преддверии 8 марта

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров среди розовых отечественных вин 2025 года: лучшим среди сухих стало "Розе" от "Усадьбы Дивноморское", среди полусухих вин - "Розе" проекта "Винодельня Романов", сообщили РИА Новости в Роскачестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии