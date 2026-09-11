Происшествия
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Происшествия

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В Саратовской области в рамках акции «Мы – граждане России» состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов школьникам

Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику подразделений по вопросам миграции системы МВД России, который отмечается 11 сентября.

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