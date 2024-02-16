КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА. ПРОНЬКО: БОЛЬШАЯ ЧИСТКА НЕМИНУЕМА – НАРОД УСТАЛ ОТ "КОЛЛЕКТИВНОГО ЧУБАЙСА" В России скоро президентские выборы.
Народ в массе своей устал от "коллективного Чубайса"
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ЕБ
Елена Бреслова
только один момент!: кадровая чистка должна произойти до выборов, а после выборов ждите очередной гадости, типа пенс.реформы
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2 час.
Юрий Николаев
Конечно же автор прав на все СТО! Но думаю это бесполезный разговор. Да, наверняка после выборов какие то министры и поменяются, но это ничего ровным счётом значить не будет. Снятые министры, всё равно займут какие то высокие посты. При всём моём уважении к нашему Президенту, мы же прекрасно знаем, что он не очень то любит кардинальные перемены. Мотивируя это тем что новых нужно учить, а у нас нет на это время. Вот и крутятся одни и те же (по сути) в высших кругах. А толку от таких замен абсолютный НОЛЬ. Как говорят у нас в России____ Меняем ШИЛО НА МЫЛО!
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1 час.
Людмила Палкина
Да, я устала, мне кажется, что ничего не изменится. Во всяком случае, я не доживу, мне уже много лет. Голосовать, я, конечно, пойду, надежда умирает последней.🙁
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1 час.
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