Народ в массе своей устал от "коллективного Чубайса"

Юрий Николаев

Конечно же автор прав на все СТО! Но думаю это бесполезный разговор. Да, наверняка после выборов какие то министры и поменяются, но это ничего ровным счётом значить не будет. Снятые министры, всё равно займут какие то высокие посты. При всём моём уважении к нашему Президенту, мы же прекрасно знаем, что он не очень то любит кардинальные перемены. Мотивируя это тем что новых нужно учить, а у нас нет на это время. Вот и крутятся одни и те же (по сути) в высших кругах. А толку от таких замен абсолютный НОЛЬ. Как говорят у нас в России____ Меняем ШИЛО НА МЫЛО!