ХК «Сочи» на родном льду обыграл «Ладу» и прервал затянувшуюся серию поражений

ХК «Сочи» на родном льду обыграл «Ладу» и прервал затянувшуюся серию пораженийНакануне вечером в Сочи прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный хоккейный клуб с одноименным названием принимал на своём льду «Ладу» и прервал серию из девяти поражений подряд.