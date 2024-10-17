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У генерала Кузнецова и его родни нашли активы на сотни миллионов

У генерала Кузнецова и его родни нашли активы на сотни миллионов

3,9K прочтений Вчера Суд арестовал банковские счета, объекты недвижимости и другие активы на более чем 300 млн руб.

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