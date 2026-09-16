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Западные СМИ — об Овечкине, обороне Европы и переговорах США с Китаем

Западные СМИ — об Овечкине, обороне Европы и переговорах США с Китаем

Александр Овечкин появился в предвыборном ролике «Единой России», Украина предупредила о возможных сокращениях бюджета без зарубежной помощи, а США и Китай спорят о сроках торгового перемирия перед встречей Трампа и Си.

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