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Телевизоры Samsung станут новой игровой платформой, но придётся подождать. Запуск Samsung Gaming Hub снова перенесли

Телевизоры Samsung станут новой игровой платформой, но придётся подождать. Запуск Samsung Gaming Hub снова перенесли

В начале года Samsung неожиданно объявила, что её телевизионная игровая платформа Samsung Gaming Hub будет включать облачные сервисы GeForce Now, Google Stadia и Utomik.

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